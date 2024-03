F1 - Red Bull : Verstappen lâche un indice sur son avenir

Jean de Teyssière

Le début de saison 2024 en Formule 1 est très animé. Ferrari a annoncé que Lewis Hamilton allait les rejoindre la saison dernière, à la place de Carlos Sainz. Puis, au sein de Red Bull, une affaire a éclaté autour de son directeur, Christian Horner. Accusé de comportement inapproprié à l'égard de son assistante, il a finalement été blanchi mais cette affaire aurait pu conduire au départ de Max Verstappen...

En ce début d'année 2024, une affaire sérieuse a éclaté chez Red Bull. Son président, Christian Horner, a été accusé d'avoir eu un comportement inapproprié envers son assistante. Directeur depuis 2005, soit depuis les débuts de Red Bull, ces accusations avaient provoqué un tremblement de terre dans le monde de la F1. Malgré une enquête interne n'ayant rien donné, sa position s'est largement fragilisée et Jos Verstappen, le père de Max, avait, à plusieurs reprises, demandé le départ d'Horner. La situation semble s'être calmée, ce qui jouera sur l'avenir de Max Verstappen.

«Il y a eu beaucoup de spéculations à cause de tout ça»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen, le pilote Red Bull a été interrogé sur l'affaire qui a secoué Christian Horner ces dernières semaines : « Il y a eu beaucoup de spéculations à cause de tout ça (l’affaire Horner). Mais certaines personnes lisent aussi beaucoup, pas moi. Et je pense qu’en général, cela aide à garder le cap et les idées claires. C’est ce que j’essaie de dire aux gens dans l’équipe, qu’ils feraient mieux de ne pas tout lire pendant un moment, certaines choses. Et s’il y a des questions, n’importe qui dans l’équipe peut toujours m’appeler. »

Red Bull a eu peur que Verstappen parte