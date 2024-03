F1 : Coup de tonnerre chez Red Bull, Verstappen arrive chez Mercedes ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, le départ de Max Verstappen prend de l'ampleur et le triple champion du monde pourrait même remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes. Une tendance qui semble d'ailleurs se confirmer puisque Red Bull aurait décidé de conforter Christian Horner dans ses fonctions, avec lequel le Néerlandais serait en froid.

Alors que Red Bull semblait intouchable et imperturbable, l'affaire Christian Horner est venue tout gâcher. Le directeur de l'écurie autrichienne a été accusé de comportement inapproprié auprès d'une salarié de l'équipe, avant d'être blanchi. Cependant, l'opacité de l'enquête a suscité des doutes, au point d'interroger Max Verstappen sur son avenir, tout comme Helmut Marko. Jos, le père du triple champion du monde, serait même en froid avec Christian Horner.

F1 : Aston Martin jubile, Alonso calme tout le monde https://t.co/84Xu1fgemI pic.twitter.com/e62sMHGAcq — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Horner prend du poids chez Red Bull, le départ de Verstappen se confirme ?

Et la tendance n'est pas prête de s'inverser. En effet, selon les informations d'Auto Motor und Sport, média généralement très bien renseigné sur les coulisses de la Formule 1, révèle que Christian Horner a été confirmé dans ses fonctions par le milliardaire thaïlandais Chalerm Yoovidhya, l'actionnaire majoritaire de l'empire Red Bull. Son pouvoir a même été renforcé en interne, ce qui ne plait évidemment pas au clan Verstappen. Toujours d'après le média allemand, Raymond Vermeulen, manager du triple champion du monde, aurait prévenu Chalerm Yoovidhya après le GP d'Australie que Max Verstappen pourrait claquer la porte si Christian Horner était conforté en interne. Fidèle à Helmut Marko, le Néerlandais, sous contrat jusqu'en 2028, pourrait donc partir. L'impossible se confirme.

Toto Wolff ouvre la porte à Verstappen