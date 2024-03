F1 : Mercedes annonce le successeur de Lewis Hamilton ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La succession de Lewis Hamilton est l'un des dossiers les plus chauds dans le paddock depuis l'annonce du départ du septuple champion du monde pour Ferrari en 2025. Plusieurs noms circulent, mais celui de Carlos Sainz prend de l'ampleur, surtout après sa victoire en Australie lors du dernier GP. Et Toto Wolff confirme son intérêt pour le pilote espagnol.

La silly season s'annonce brûlante. Et pour cause, Mercedes cherche toujours le pilote qui va remplacer Lewis Hamilton, qui va rejoindre Ferrari en 2025. De nombreux noms circulent, des plus crédibles, comme le jeune Kimi Antonelli ou encore Esteban Ocon, au plus fous à l'image de Max Verstappen, dont le départ de Red Bull se confirme de plus en plus. Cependant, une autre option est évoquée, à savoir celle menant à Carlos Sainz, qui sera libre en 2025 puisque c'est Lewis Hamilton qui va récupérer son baquet. Vainqueur en Australie le week-end dernier, seulement quelques jours après son opération de l'appendicite, l'Espagnol impressionne puisqu'il est le seul à avoir battu Max Verstappen depuis le début de son incroyable série.

F1 : Lewis Hamilton raconte son calvaire avec Mercedes https://t.co/nJnvJrOaJV pic.twitter.com/Bc3RtpewtD — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Wolff confirme son intérêt pour Sainz !

Interrogé sur la succession de Lewis Hamilton, Toto Wolff confirme d'ailleurs son intérêt pour Carlos Sainz. « Ceux qui sont disponibles, ou qui pourraient être intéressants pour nous, ont tous des arguments en leur faveur. Qu'ils soient très jeunes, qu'ils soient très expérimentés dans leurs meilleures années.... Ou Carlos (Sainz) », assure le patron de Mercedes des propos rapportés par MARCA , avant d'en rajouter une couche.

«C'est un choix difficile»