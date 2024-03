F1 : Verstappen, Alonso… Mercedes prépare du lourd après Hamilton !

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton rejoindra Ferrari à partir de 2025, Mercedes est à la recherche de son successeur. En ce sens, Toto Wolff n’écarte pas la possibilité de recruter Max Verstappen, si ce dernier décide de quitter Red Bull. Le patron de l’écurie allemande a également ouvert la porte à Fernando Alonso si jamais il est disponible.

La succession de Lewis Hamilton est lancée. Le septuple champion du monde a décidé de prendre la direction de Ferrari, qu’il rejoindra à partir de 2025. La question est de savoir qui prendra sa place chez Mercedes. En ce sens, l’écurie allemande pense notamment à Max Verstappen s’il venait à quitter Red Bull et Toto Wolff est prêt à lui « donner le temps de réfléchir », comme il l’a confié vendredi.

« Je ne veux pas trop parler ou spéculer sur ses pensées ni lui mettre la pression »

Ce samedi, le patron de Mercedes a de nouveau été interrogé sur Max Verstappen. « Je ne veux pas trop parler ou spéculer sur ses pensées ni lui mettre la pression. Maintenant, il est dans la meilleure voiture et il a certainement de très bonnes relations avec Red Bull avec la plupart des personnes qui sont là-bas. Le moment venu, Max, Jos (Verstappen) et Raymond Vermeulen, leur manager, devront décider quelle est leur priorité - la voiture, les résultats, ou certaines valeurs au sein de l’équipe qui peuvent être respectées ou non et qu’ils considèrent importantes. Les connaissant bien, je pense que Max et Jos sont très attachés à des valeurs claires », a déclaré Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Personne ne peut écarter Fernando s’il est disponible »