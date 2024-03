F1 - Verstappen : Mercedes lui fait une fleur pour son avenir

Hugo Chirossel

Alors que Red Bull est actuellement en pleine polémique liée à l’affaire Christian Horner, l’avenir de Max Verstappen est remis en question, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2028. Les rumeurs l’envoyant chez Mercedes sont toujours présentes et Toto Wolff a justement été interrogé à ce sujet. Le patron de l’écurie allemande est prêt à lui laisser du temps avant de se décider.

Lewis Hamilton chez Ferrari, et Max Verstappen chez Mercedes ? Alors que Red Bull est touché par l'affaire Christian Horner, l’avenir du triple champion du monde en titre est au cœur des interrogations. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2028, Max Verstappen est lié à un potentiel départ pour l’écurie allemande, où Toto Wolff est prêt à l’attendre.

« Nous devons lui donner le temps de réfléchir »

« Ah, c’est direct comme question ! Si je le savais… », a répondu Toto Wolff, lorsqu’il lui a été demandé si Max Verstappen allait piloter chez Mercedes la saison prochaine. « À l’heure actuelle, Max est dans la voiture la plus rapide et c’est ce qu’un pilote va toujours regarder en premier. Il se trouve à une étape fantastique de sa carrière et ce sera alors une décision qui lui appartiendra de se dire : est-ce un environnement qui me convient encore et si non, où est-ce que je veux aller ? Je pense que ce qui le pousse à réfléchir à d’autres options, c’est parce qu’ils ont des difficultés dans leur équipe. Je pense que nous devons lui donner le temps de réfléchir à la façon dont il veut organiser son avenir sans nous donner de pression », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Le respect a toujours été là »