F1 : Grosse surprise chez Ferrari, le paddock est sous le choc

Arnaud De Kanel

En l'attente de l'arrivée de Lewis Hamilton, un autre pilote a eu l'opportunité de prendre le volant d'une Ferrari la semaine dernière. Il s'agit du jeune Ollie Bearman, appelé à la dernière minute suite au forfait de Carlos Sainz. Et le pilote britannique a brillé samedi dernier à Djeddah, laissant stupéfait le paddock.

Suite au forfait de Carlos Sainz, opéré de l'appendicite, Ollie Bearman a saisi l'occasion de participer à son premier Grand Prix de Formule 1 au volant d'une Ferrari, une opportunité des plus prestigieuses. Malgré le poids de la pression qui accompagnait cet événement, le jeune britannique a relevé le défi avec brio. Les fans de la Scuderia pourront quant à eux attendre l'arrivée de Lewis Hamilton en début d'année prochaine avec la satisfaction de pouvoir compter sur un remplaçant de luxe.

«Il a fait un travail phénoménal»

Dans le paddock, directeurs sportifs et pilotes ont été épatés par la performance d'Ollie Bearman à commencer par Lewis Hamilton, le futur pilote Ferrari. « La Ferrari est très forte, mais le fait d’être mis directement dans une Ferrari ici, une équipe de premier plan, et de devoir passer directement aux essais sans longs relais, il a fait un travail phénoménal aujourd’hui et ce week-end », a confié le septuple champion du monde à l'issue du Grand Prix d'Arabie saoudite. Inquiet au départ, Frédéric Vasseur a également été agréablement surpris par son jeune pilote.

«C'est une super performance»