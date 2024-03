F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd !

Pierrick Levallet

Pour sa dernière saison chez Mercedes, Lewis Hamilton a sans doute rêvé d'une meilleure entame. Le Britannique, septième au classement des pilotes, compte déjà 43 points de retard sur Max Verstappen après deux courses. Mais le septuple champion du monde se veut optimiste et a même avoué que sa voiture n'était pas aussi terrible qu'elle en a l'air.

Lewis Hamilton a entamé sa dernière saison de F1 chez Mercedes. À partir de 2025, le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. En attendant, le septuple champion du monde souhaite finir en beauté au sein de l’écurie allemande. Mais les deux premières courses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu pour le pilote de 39 ans.

Mercedes a mal démarré sa saison

Septième à Bahreïn et neuvième en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton ne pointe qu’à la septième place du classement général. Il compte déjà 48 points de retard sur le leader Max Verstappen. Frustré après la course à Djeddah, King Lewis semble s’être enfin calmé. Le pilote de Mercedes a d’ailleurs avoué que sa monoplace est dotée d’un grand potentiel et qu’il s’agit seulement de réussir à la dompter.

«Il y a beaucoup de potentiel»