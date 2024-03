F1 - Hamilton : Mercedes a trouvé son talon d’Achille ?

Pierrick Levallet

Pour sa dernière saison chez Mercedes avant de rejoindre Ferrari, Lewis Hamilton s'attendait certainement à mieux. Le Britannique, septième du classement des pilotes, n'arrive pas à tirer le maximum de sa monoplace. Toto Wolff pense d'ailleurs avoir identifié le talon d'Achille de la monoplace de Mercedes cette année.

La saison 2024 de F1 est la dernière que Lewis Hamilton disputera au volant de sa Mercedes. Après dix ans de bons et loyaux services, le Britannique quittera l’écurie allemande pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde souhaitait alors conclure son aventure chez Mercedes en beauté avec une dernière grande saison et potentiellement sa huitième couronne au bout. Mais pour l’instant, rien ne se passe comme prévu pour le pilote de 39 ans.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton va remplacer Leclerc ? https://t.co/Zj7RME8NH7 pic.twitter.com/T25dRXCe83 — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«Nous sommes rapides partout ailleurs»

Malgré les progrès réalisés sur la voiture, cette dernière se montre plus lente dans les virages à haute vitesse comparé à l’année dernière. Toto Wolff est d’ailleurs parfaitement conscient du problème. « Nous sommes rapides partout ailleurs. Nous savons que nous avons un aileron arrière plus petit, nous compensons ce que nous perdons dans les virages. Mais c'est à haute vitesse que nous perdons le plus de temps au tour » a indiqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Les galères se confirment chez Mercedes

L'écurie allemande est confrontée à un réel problème avec sa voiture. La superposition GPS des tours de qualifications des monoplaces 2023 et 2024 peut d’ailleurs confirmer tout cela. Elle montre clairement le retard de la voiture cette année dans les virages à haute vitesse. Cela a donc un impact direct sur les performances de Lewis Hamilton, septième au classement général après avoir terminé septième à Bahreïn et neuvième en Arabie Saoudite. Le Britannique et son coéquipier George Russell ne peuvent pas aller aussi vite qu’ils le voudraient. Ce souci est le talon d’Achille de Mercedes pour l’instant. Reste maintenant à voir si l’écurie allemande saura régler ce problème le plus rapidement possible.