F1 : Avant Hamilton, Ferrari menace Red Bull !

Pierrick Levallet

Depuis 2022, Red Bull domine la F1 d'une main de maître. L'écurie autrichienne semble imbattable, mais les autres équipes ne désespèrent pas. Ferrari espère notamment retrouver les sommets de la discipline avant l'arrivée de Lewis Hamilton. Frédéric Vasseur a d'ailleurs avoué que la Scuderia se rapprochait de plus en plus de l'équipe de Max Verstappen.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton va remplacer Leclerc ? https://t.co/Zj7RME8NH7 pic.twitter.com/T25dRXCe83 — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«Nous sommes deux fois moins loin»

« Nous avons des améliorations en cours mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls. Donc cela prendra du temps encore pour les rattraper. Mais nous sommes deux fois moins loin. Si vous regardez l’année dernière, McLaren s’est beaucoup améliorée au cours de la saison mais je pense que c’était plus pour eux de débloquer quelque chose au début que de pures améliorations et nous nous améliorons mais pas d’une demi-seconde » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’est important de prendre un bon départ»