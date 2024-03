F1 : Le clan Verstappen confirme un clash chez Red Bull

Arnaud De Kanel

Red Bull se déchire en interne. Plusieurs sources évoquent une guerre de pouvoir entre Helmut Marko et Christian Horner qui ne faiblit pas depuis l'affaire d'harcèlement sexuel qui vise le Britannique. Jos Verstappen a confirmé le clash au sein de l'écurie autrichienne, tout en espérant un retour au calme assez rapidement pour permettre à son fils Max de ne pas être distrait par cette affaire.

La guerre fait rage en interne chez Red Bull où l'on assiste à une véritable lutte de pouvoir entre Helmut Marko et Christian Horner. Le directeur de l'écurie autrichienne est visé par une plainte pour harcèlement sexuel et nombreux sont ceux qui réclament son départ, à l'image du père de Max Verstappen, Jos, proche d'Helmut Marko. Le père du triple champion du monde a confirmé que le clash était encore d'actualité et il veut que ça s'arrête au plus vite.

«Cela fait partie du problème»

« La lutte de pouvoir chez Red Bull ? Cela fait partie du problème, mais il est également nécessaire qu’il y ait maintenant de la paix dans l’équipe. Il est nécessaire de retrouver un peu de calme, mais étant donné les circonstances, cela prendra du temps, je pense. Je ne peux pas en dire grand-chose. J’espère qu’ils pourront bientôt se concentrer à nouveau sur la course, car c’est de cela qu’il s’agit. Et il est important que Max continue de gagner », a-t-il déclaré à Sporza . Jos Verstappen en a assez de voir son fils questionner sur ce sujet.

«Il reçoit beaucoup trop de questions à ce sujet»