F1 : Hamilton s’en va, Mercedes veut piller Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison pour s'engager avec Ferrari, la succession du septuple champion du monde prend forme. Toto Wolff ouvre ainsi la porte à Max Verstappen, mais également à d'autres membres très importants de Red Bull, où la crise couve depuis le début de l'affaire Horner.

Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton a annoncé qu'il quitterait Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe et qui pousse l'écurie dirigée par Toto Wolff à trouver son successeur. Plusieurs pilotes sont évoqués, et ce qui semblait impensable il y a quelques semaines prend chaque jour un peu plus d'ampleur. En effet, l'option Verstappen paraît désormais plausible compte tenu de la situation chez Red Bull. Interrogé sur le sujet, Toto Wolff n'écarte d'ailleurs pas l'idée de recruter le triple champion du monde en titre.

F1 : Hamilton humilié chez Ferrari, ça s’annonce déjà historique https://t.co/22UUzNlxvc pic.twitter.com/f8MRy7ehUM — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Wolff ouvre la porte à Verstappen...

« Chaque équipe aimerait prendre Max parce qu’il est le pilote le plus fort, c’est logique. Mais le pilote essaiera toujours d’être dans la voiture la plus performante. C’est pourquoi nous devons faire nos devoirs à l’avance pour que la voiture soit performante. Mercedes pourrait devenir une véritable alternative pour Max. Dans chaque carrière, il y a des moments où vous voulez essayer quelque chose de nouveau ou devriez essayer quelque chose de nouveau. C’est pourquoi je n’ai pas de mauvais sentiments à l’égard de Lewis. La seule chose qui m’a surpris, c’est le timing, car la saison n’avait pas encore commencé. Mais il s’avère maintenant que cela pourrait être une bonne solution : contrairement à nous, Ferrari et McLaren ont finalisé leurs contrats si tôt qu’elles auront plus de baquets libres dans les années à venir », assure le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

... et à Newey !