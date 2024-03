F1 : Hamilton humilié chez Ferrari, ça s’annonce déjà historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce qui fait grandement parler. Comme à son habitude, Flavio Briatore n'a pas mâché ses mots pour évoquer l'avenir de Lewis Hamilton chez Ferrari, craignant qu'il se fasse humilier par Charles Leclerc la saison prochaine. Si cela venait à se confirmer, ce serait une sacrée surprise puisque dans sa carrière, le septuple champion du monde n'a jamais été largement dominé par son coéquipier. Dans l'immense majorité des cas, c'est même Lewis Hamilton qui a écœuré les autres.

C'est acté depuis plusieurs semaines, Lewis Hamilton va relever un nouveau, et probablement dernier défi dans sa carrière. Le septuple champion du monde va tenter d'aller chercher un huitième titre au volant d'une Ferrari. Un énorme défi pour le Britannique qui devrait toutefois batailler face à Charles Leclerc. Et bien que Lewis Hamilton ait été confronté a plusieurs grands pilotes dans sa carrière, Flavio Briatore craint une humiliation face au Monégasque.

Briatore craint une humiliation pour Hamilton

« Si Hamilton était déjà chez Ferrari aujourd’hui, il ferait les mêmes choses que Leclerc, qui est un pilote rapide, bien que souvent sous-estimé. Mais malgré les capacités incontestables de Hamilton, la concurrence interne avec Leclerc pourrait s’avérer plus difficile qu’il ne le pense. En fin de compte, il pourrait avoir du mal à rester devant Charles parce qu’il fait partie de ces pilotes qui ne font pas beaucoup d’efforts si la voiture n’est pas bonne. Il pourrait être humilié dans le pire des cas », assure l'agent historique de Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

Hamilton très rarement battu par ses coéquipiers

Une sortie fracassante d'autant plus que dans la carrière de Lewis Hamilton, qui a débuté en 2007 en F1, rares sont les coéquipiers à avoir fait trembler le Britannique qui a pourtant été confronté à de grands noms. A commencer par Fernando Alonso, dès sa première saison chez McLaren. Double champion du monde en titre, l'Espagnol va rapidement comprendre à qui il a affaire puisque à l'issue de la saison 2007, les deux pilotes finiront à égalité, laissant ainsi le titre à Kimi Räikkönen. Par la suite, Heikki Kovalainen ne rivalisera jamais avec Lewis Hamilton en 2008 et 2009. Champion du monde en titre, Jenson Button sera également battu en 2010 par son coéquipier chez McLaren avant de faire mieux en 2011 et de rivaliser en 2012, pour la dernière saison de Lewis Hamilton chez McLaren qui filera ensuite chez Mercedes. Face à son ami Nico Rosberg, qui deviendra rapidement son ennemi, le Britannique va d'abord le dominer en 2013, avant que la rivalité entre les deux ne connaissent une spectaculaire montée en puissance puisque Hamilton et Rosberg seront concurrents directs pour le titre. Une rivalité qui tourne en faveur du Britannique, champion du monde en 2014 et 2015, avant que l'Allemand ne réussisse l'exploit d'arracher le sacre en 2016 au terme d'un effort tellement intense qu'il prendra sa retrait à l'issue de cette saison. Par la suite, Valtteri Bottas ne sera jamais une menace pour Lewis Hamilton entre 2017 et 2021. En 2022, George Russell débarque chez Mercedes avec le statut de successeur de Lewis Hamilton. Et si le premier bat le second, les résultats sont en trompe-l'œil puisque le septuple champion du monde a plusieurs fois accepté de sacrifier ses performances afin de développer une monoplace mal née. D'ailleurs, dès 2023, Lewis Hamilton rappellera à tout le monde qui est le patron en dominant largement George Russell. Reste désormais à savoir si, comme le pense Flavio Briatore, Charles Leclerc sera le premier pilote à humilier Lewis Hamilton en tant que coéquipier.