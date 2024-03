F1 : Il débarque chez Ferrari, Leclerc valide

Pierrick Levallet

Ferrari a lancé une révolution en 2022 en se séparant de Matttia Binotto pour le remplacer par Frédéric Vasseur. le Français s'est très vite adapté à son nouvel environnement et essaye désormais d'aider la Scuderia à retrouver les sommets de la F1. Charles Leclerc s'est d'ailleurs dit bluffé par l'intégration rapide du nouveau directeur et a validé ses méthodes de travail.

En 2022, Ferrari a lancé une révolution en interne. La Scuderia s’est en effet séparée de Mattia Binotto. Dépassé par Red Bull, le directeur de la gestion sportive de l’écurie italienne a été contraint de démissionner. Ferrari s’est ensuite tourné vers Frédéric Vasseur, qui officiait alors pour Sauber. Le Français s’est très vite acclimaté à son nouvel environnement et fait désormais tout son possible pour permettre à Ferrari de détrôner Red Bull et retrouver les sommets de la F1. Charles Leclerc a d’ailleurs validé son arrivée et s’est même dit bluffé par son intégration rapide.

F1 : Il annonce une humiliation pour Hamilton chez Ferrari https://t.co/VRN0n3Q5tc pic.twitter.com/H5SBhszDVr — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Il a des idées très claires sur ce qu'il veut réaliser»

« L’intégration de Vasseur ? Elle est énorme. Lorsque Fred est arrivé, je m'attendais à ce qu'il prenne un peu de temps avant de réellement s'installer à ce nouveau poste. Il s'agit d'une équipe légendaire avec une histoire tellement riche, il y a certaines choses qui sont faites exactement de la même manière depuis 15 ou 20 ans. Donc, quand vous arrivez là-bas, vous devez comprendre comment les gens travaillent, les Italiens, et la façon dont une équipe comme Ferrari fonctionne. Je pense que Fred a compris très, très vite, qu'il a apporté sa vision dans l'équipe très rapidement, et qu'il a des idées très claires sur ce qu'il veut réaliser et sur la manière de le faire » a indiqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«J'ai de très bonnes relations avec Fred»