F1 : Sensation chez Ferrari avant Hamilton, c’est historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Propulsé pilote Ferrari à la veille du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Oliver Bearman a clairement marqué les esprits dans le paddock. Du haut de ses 18 ans, le Britannique a largement rempli le contrat en terminant septième de la course ce qui lui permet d'inscrire ses premiers points pour sa première course. Une performance rare, surtout à son âge. Oliver Bearman est effectivement déjà très en avance en terme de précocité.

Le week-end de course en Arabie Saoudite a été très particulier chez Ferrari. Et pour cause, après les deux premières séances d'essais libres jeudi durant lesquelles il a souffert, Carlos Sainz doit renoncer. Victime d'une crise d'appendicite, l'Espagnol doit se faire opérer en urgence. L'information tombe le vendredi matin, à peine quelques heures avant la dernière séance d'essai libre. Carlos Sainz forfait, Ferrari doit agir rapidement pour annoncer son remplaçant pour la suite du week-end et décide dont d'opter pour Oliver Bearman. Le pilote de la Ferrari Driver Academy est effectivement présent à Djeddah puisqu'il était engagé en F2 où il venait de décrocher la pole position. Mais il n'aura pas l'occasion d'aller chercher la victoire, puisque Frédéric Vasseur le propulse dans la Ferrari de Carlos Sainz. Mais il n'a que quelques heures pour se préparer. Et avec seulement une séance pour découvrir sa monoplace, il décochera la onzième place sur la grille puis la septième place en course le samedi. Un exploit.

F1 : Au duel avec Hamilton, il se lâche sur ce crack ! https://t.co/F9ka0tndcr pic.twitter.com/GMk9XMQbtz — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

La précocité d'Oliver Bearman impressionne

Et cela se retranscrit dans les chiffres. Du haut de ses 18 ans, 10 mois et 1 jour, Oliver Bearman est effectivement devenu le plus jeune pilote de l'histoire de Ferrari, loin devant Charles Leclerc (21 ans, 5 mois et 1 jour, en 2019), mais également le troisième pilote le plus précoce à prendre le départ d'un Grand Prix derrière l'intouchable Max Verstappen (17 ans, 5 mois et 15 jours) et Lance Stroll (18 ans, 4 mois et 26 jours). Surtout, Oliver Bearman est devenu le troisième plus jeune pilote à inscrire des points, toujours derrière Max Verstappen (17 ans, 5 mois et 29 jours) et Lance Stroll (18 ans, 7 mois et 13 jours). Mais le Britannique est le plus jeune à réussir cette performance dès son premier Grand Prix. Il est aussi le 79e dans l'histoire de la F1 à inscrire des points pour sa première course, le dernier étant Nyck de Vries, au GP d’Italie 2022. Mais Oliver Bearman a également marqué les esprits avec ses compatriotes George Russell (6e), Lando Norris (8e) et Lewis Hamilton (9e). Il faut effectivement remonter au Grand Prix de France 1968 pour retrouver quatre pilotes britanniques dans les points. A l'époque, il s'agissaient de John Surtees, Jackie Stewart, Vic Elford et Piers Courage.

Leclerc très impressionné par Bearman