F1 : Un crack se révèle, Red Bull interpelle Ferrari !

Ce week-end, Ferrari a dû composer sans Carlos Sainz, opéré de l’appendicite. Ainsi, c’est le jeune Oliver Bearman qui a pris place à bord de la SF-24 lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite. 7ème à l’arrivée, le pilote de 18 ans s’est clairement révélé, et pourrait prochainement retrouver un baquet en F1. Pour Helmut Marko, Ferrari doit absolument envoyer le jeune britannique chez Haas.

Une véritable sensation. Samedi, Max Verstappen a remporté la deuxième course de la saison, loin devant Sergio Perez et Charles Leclerc. Néanmoins, la prestation du triple champion du monde a quasiment été éclipsée par celle d’Oliver Bearman. Pour son premier Grand Prix en Formule 1 chez Ferrari, le jeune britannique de 18 ans a brillé en Arabie Saoudite. 7ème, le remplaçant de Carlos Sainz a fait preuve de beaucoup de maturité à bord de sa SF-24. De quoi laisser présager une arrivée prochaine en Formule 1 de manière définitive ? Possible.

F1 : Avant Ferrari, Hamilton prévient Verstappen https://t.co/EalpVH5dET pic.twitter.com/6kOQR0Utxc — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« Nous devons y aller doucement »

Interrogé au sujet d’une possible arrivée d’Oliver Bearman chez Haas notamment, le directeur de la Scuderia Frédéric Vasseur se montrait plutôt conciliant : « C’est une possibilité. Ollie n’a fait qu’une seule course, donc la meilleure façon de l’aider est de ne pas en tirer des conclusions hâtives. Nous devons y aller doucement. Dans quelques semaines, ce résultat sera oublié » .

« Si j’étais Fred Vasseur, je trouverais immédiatement à Bearman un poste »