F1 : Avant Ferrari, Hamilton prévient Verstappen

En ce début de saison, Red Bull semble toujours intouchable puisque Max Verstappen a survolé les deux premiers rendez-vous à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Difficile d'en dire autant pour Lewis Hamilton, très en difficulté au volant de sa Mercedes. Et pourtant, le septuple champion du monde reste optimiste pour la suite de la saison.

Comme la saison dernière, Red Bull repart sur des bases très élevées puisque Max Verstappen a remporté les deux premières courses de la saison devant son coéquipier Sergio Pérez. Dans le même temps, Lewis Hamilton semble très en difficulté au volant de sa Mercedes. Neuvième samedi lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, le septuple champion du monde reconnaît ne pas être très à l'aise cette saison, mais se veut optimiste. Au point de penser être en mesure de revenir dans la course.

Hamilton reste optimiste pour Mercedes

« Quand j'étais dans les virages à haute vitesse avec les autres gars autour de moi, c'était comme si j'étais dans une autre catégorie. Je ne dirais pas que je m'amuse. Je me bats pour la neuvième place donc je ne peux absolument pas dire ça. Finir neuvième n'est absolument pas amusant mais j'apprécie la partie course à proprement parler. J'étais en chasse et j'attaquais aussi fort que possible, je maximisais tout ce que j'avais avec la voiture, j'étais vraiment à la limite », assure le pilote Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com , avant de poursuivre.

«Si nous arrivons à le faire, alors je pense que cela nous mettra dans le match»