F1 : Hamilton en galère, il lâche une révélation surprenante

Benjamin Labrousse

Avant de rejoindre Ferrari en 2025, Lewis Hamilton espère réaliser de grandes choses lors de sa dernière saison chez Mercedes. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le Britannique, qui connaît de grosses difficultés avec sa monoplace. D’ailleurs, « King Lewis » a révélé que pour l’instant, faire mieux qu’une neuvième place n’était tout simplement pas envisageable.

7ème à Bahreïn, puis 9ème à Djeddah ce week-end, Lewis Hamilton a manqué son départ. Le septuple champion du monde espérait sans doute mieux pour le dernier début de saison de son immense carrière chez Mercedes. Le pilote britannique est clairement en difficulté avec sa monoplace, la W15, et a dénoncé à plusieurs reprises le manque de stabilité au niveau du train arrière.

F1 - Hamilton : Mercedes rêve de Max Verstappen ! https://t.co/zmGyoSYe8F pic.twitter.com/x8kXEqWyoE — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« J'étais vraiment à la limite »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Lewis Hamilton a d’ailleurs affirmé que lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, il avait exploité au mieux la W15 malgré une 9ème place à l’arrivée : « Quand j'étais dans les virages à haute vitesse avec les autres gars autour de moi, c'était comme si j'étais dans une autre catégorie. Je ne dirais pas que je m'amuse. Je me bats pour la neuvième place donc je ne peux absolument pas dire ça. Finir neuvième n'est absolument pas amusant mais j'apprécie la partie course à proprement parler. J'étais en chasse et j'attaquais aussi fort que possible, je maximisais tout ce que j'avais avec la voiture, j'étais vraiment à la limite » .

« Nous n’avons peut-être pas fait assez de changements »