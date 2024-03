F1 : Verstappen chez Mercedes, Red Bull hallucine

Arnaud De Kanel

Chez Red Bull depuis ses débuts, Max Verstappen menace de claquer la porte ces derniers jours. Le triple champion du monde en titre pourrait alors rejoindre Mercedes afin d'y remplacer un certain Lewis Hamilton. De son côté, Christian Horner ne comprendrait pas le choix de son pilote.

C'est le nouveau feuilleton du moment en Formule 1. Comme l'on pouvait s'y attendre, Mercedes, qui cherche un remplaçant à Lewis Hamilton, pourrait mettre le feu au paddock. Certaines sources avancent même que Toto Wolff rêverait de recruter Max Verstappen. Récemment, le triple champion du monde en titre ne s'y est pas opposé, bien au contraire, puisqu'il menace de quitter Red Bull suite aux récentes affaires. Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, avoue avoir du mal à comprendre.

F1 : Battu par Verstappen, il prévoit sa vengeance ! https://t.co/c3X73b1u1W pic.twitter.com/PPUQSEjHBG — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

«Je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un voudrait quitter cette équipe»

« Je suis sûr que toutes les équipes du paddock adoreraient avoir Max, mais comme Toto l’a également dit, les meilleurs pilotes veulent toujours être dans les meilleures voitures. Si tout le monde ne fait pas sa part, vous n’aurez pas une performance comme celle-là. En tant qu’équipe, nous réalisons des performances exceptionnellement élevées et nous espérons voir cela continuer. On ne peut jamais dire jamais. Si un pilote ne veut pas être quelque part, il ira ailleurs. Mais je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un voudrait quitter cette équipe. Je pense qu’il bénéficie d’un grand soutien autour de lui et qu’il fait un travail formidable avec une excellente voiture », a lâché Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Malgré tout, ce dernier promet d'agir dans l'intérêt de l'équipe.

«L’équipe fera toujours ce qui est bon pour l’équipe, pas pour un seul individu»