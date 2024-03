F1 - Mercedes : Nouveau coup dur pour Hamilton, le boss se lâche

Benjamin Labrousse

Décidément, Lewis Hamilton semble en difficulté sur ce début de saison. 7ème à Bahreïn la semaine dernière, le septuple champion du monde n’a pas réussi à faire mieux qu’une 8ème position lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce vendredi. Directeur de Mercedes, Toto Wolff s’est exprimé sur cette nouvelle journée compliquée pour les Flèches d’Argent.

Ce début de saison ne réussi pas à Mercedes. La semaine dernière, l’écurie allemande a connu une première course compliquée à Bahreïn, et espérait clairement rebondir de plus belle ce week-end à Djeddah. Malheureusement, tout ne s’est pas arrangé lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce vendredi, avec une 7ème position obtenue par George Russell, ainsi qu’une 8ème place pour Lewis Hamilton. Le Britannique semble d’ailleurs toujours gêné par le train arrière de sa monoplace…

« Lewis n’a jamais eu le retour de la voiture qu’il souhaitait »

« C’était une séance de qualification très ennuyeuse » , a concédé Toto Wolff dans des propos relayés par F1Only . « Nous avons une voiture rapide, mais elle est sur le fil du rasoir. Les pilotes ont du mal à réaliser des tours de façon constante. George (Russell, ndlr) était en route vers un bon tour et aurait pu se battre pour les places en deuxième ligne. Malheureusement, il a perdu l’arrière de la voiture. Lewis (Hamilton), quant à lui, n’a jamais eu le retour de la voiture qu’il souhaitait, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas aller plus vite » .

« Notre objectif est d’essayer d’être devant eux demain »