F1 : Verstappen chez Mercedes, Hamilton valide !

Pierrick Levallet

Mercedes va très certainement agiter le marché des pilotes au cours des mois à venir. Lewis Hamilton quittera l'écurie allemande à l'issue de la saison 2024 de F1 pour rejoindre Ferrari. Pour le remplacer, Toto Wolff pourrait se tourner vers Max Verstappen. D'ailleurs, le septuple champion a validé cette piste même si le choix n'est pas vraiment cohérent.

Qui remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes ? À l’issue de la saison 2024 de F1, le Britannique quittera l’écurie allemande pour s’installer aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Toto Wolff va donc agiter le marché des pilotes au cours des mois à venir pour trouver le successeur du septuple champion du monde. Mercedes pourrait notamment être tenté par l’idée de faire venir Max Verstappen. Lewis Hamilton valide d’ailleurs cette décision, même s’il estime que le choix ne s’avère pas vraiment cohérent pour le Néerlandais au vu des performances de Red Bull actuellement.

F1 - Hamilton : Mercedes ouvre la porte à Verstappen ! https://t.co/9K270U1yx2 pic.twitter.com/z37yQn8NiR — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Ce sera intéressant à voir»

« Verstappen annoncé chez Mercedes ? Je ne dirais pas que je suis surpris. Parce que c’est un excellent pilote et nous en avons parlé à l’époque [Abu Dhabi, 2021]. [...] Si vous dirigez une équipe, vous voulez avoir le meilleur pilote, vous voulez, en tant qu’équipe, le pilote qui attire les yeux, apporte les sponsors et il fait partie de ceux-là, donc je le comprends. Cela n’aurait aucun sens pour lui, mais ce sera intéressant à voir » a d’abord expliqué le futur pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis sûr que Max est sur la liste»