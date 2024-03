F1 - Hamilton : Mercedes ouvre la porte à Verstappen !

Pierrick Levallet

À partir de 2025, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote de Mercedes. Le Britannique quittera l'écurie allemande pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari à l'issue de la saison 2024 de F1. Pour le remplacer, Toto Wolff pourrait se tourner vers un certain Max Verstappen. George Russell a d'ailleurs ouvert la porte au triple champion du monde.

Lewis Hamilton a entamé sa dernière saison chez Mercedes. Septième au Grand Prix de Bahreïn samedi dernier, le Britannique quittera l’écurie allemande à l’issue de l’année 2024 après dix ans de bons et loyaux services. Le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari en 2025. Toto Wolff va donc devoir lui trouver un remplaçant, ce qui promet une certaine agitation sur le marché des pilotes tout au long de la saison.

Verstappen pour remplacer Hamilton chez Mercedes ?

Quelques noms ont d’ailleurs déjà été évoqués ces dernières semaines. Mercedes pourrait se tourner vers Fernando Alonso. Du haut de ses 42 ans, l’Espagnol a une riche expérience du sport automobile et de la F1. Le double champion du monde pourrait donc être l’option idéale pour accompagner George Russell. L’écurie allemande pourrait également laisser une chance à Mick Schumacher. Le fils du légendaire Michael Schumacher était le pilote de réserve de Mercedes la saison passée et connaît donc déjà l’équipe. Max Verstappen serait aussi envisagé. D’ailleurs, George Russell a ouvert la porte au pilote de Red Bull, triple champion du monde en titre.

«Ce serait excitant»