F1 : Verstappen va déjà éclipser Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur lors du premier week-end de course de la saison 2024 de Formule 1 à Bahreïn la semaine passée où il a réalisé le Grand Chelem, Max Verstappen est de nouveau favori pour la quatrième édition du Grand Prix d'Arabie saoudite. En cas de victoire, il deviendrait le seul pilote à compter deux succès à Djeddah, devançant ainsi Sergio Perez mais également le vainqueur de la première édition, Lewis Hamilton.

Nouvelle semaine de course en Formule 1 ! Pas de temps mort pour les pilotes qui enchainent directement après Bahreïn sur la deuxième manche de la saison en Arabie saoudite. Grand favori de ce Grand Prix, Max Verstappen vise sa deuxième victoire de la saison et cette dernière pourrait lui permettre d'entrer dans l'histoire de la course saoudienne.



F1 : Verstappen s'attaque à un record de folie, Hamilton peut trembler https://t.co/4z9papco57 pic.twitter.com/DDALP1YiJK — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Verstappen devant Hamilton ?

Le Grand Prix d'Arabie saoudite a fait son apparition dans le calendrier en 2021. Et sur le circuit de la corniche de Djeddah, trois pilotes différents l'ont emporté lors des trois premières éditions. En 2021, Lewis Hamilton avait triomphé avant que Max Verstappen l'emporte en 2022 et que Sergio Perez décroche la cinquième victoire de sa carrière la saison passée, en 2023. Une victoire de Verstappen, immense favori après sa démonstration à Bahreïn, ferait donc du triple champion du monde le pilote le plus victorieux de l'histoire du Grand Prix d'Arabie saoudite. Une nouvelle manière pour lui de mettre Lewis Hamilton dans l'ombre.

«J’attends avec impatience Djeddah»

A l'approche de ce week-end saoudien, Max Verstappen est plutôt serein et il compte capitaliser sur la bonne dynamique de Red Bull. « L’équipe a réalisé une excellente première course de la saison et j’attends avec impatience Djeddah, qui est un véritable circuit semi-urbain à grande vitesse, où les pneus se dégradent moins sur un tour. Il fera également un peu plus chaud qu’à Bahreïn, il sera donc intéressant de voir la différence de performance entre toutes les équipes, car le tracé de la piste est complètement différent de celui de la semaine dernière. L’année dernière, c’était une bonne piste pour nous, alors espérons que nous pourrons faire quelque chose de similaire et assurer une belle performance à l’équipe », a confié le triple champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Lewis Hamilton est prévenu.

La palmarès complet du Grand Prix d'Arabie saoudite

2021 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 : Max Verstappen (Red Bull)

2023 : Sergio Perez (Red Bull)