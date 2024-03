F1 : La clause qui rapproche Verstappen d’un transfert chez Mercedes

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari à partir de la saison prochaine, Max Verstappen pourrait le remplacer chez Mercedes. C’est la rumeur qui enfle en ce moment dans le paddock et voir le triple champion du monde en titre quitter Red Bull serait une possibilité, puisqu’il aurait une clause dans son contrat lui permettant de quitter l’écurie autrichienne.

Et si Max Verstappen remplaçait Lewis Hamilton chez Mercedes ? Le septuple champion du monde a pris tout le monde par surprise en officialisant son départ à la fin de la saison, pour prendre la direction de Ferrari. Si cela peut sembler invraisemblable, voir le Néerlandais quitter Red Bull et lui succéder chez l’écurie allemande ne serait pas si fantaisiste que cela. D’autant plus que son père, Jos Verstappen, a récemment critiqué la décision de laisser Christian Horner en poste.

Verstappen a une clause libératoire

Max Verstappen est lié à Red Bull jusqu’en 2028, mais d’après les informations du Daily Mail , il aurait une clause libératoire dans son contrat. En effet, l’avenir du triple champion du monde en titre serait lié à celui d’Helmut Marko, conseiller historique de Red Bull. S’il venait à s’en aller, alors Max Verstappen aurait lui aussi la possibilité de quitter l’écurie autrichienne. Les deux hommes sont proches et le Néerlandais s’était battu pour qu’Helmut Marko reste quand Red Bull voulait s’en séparer, ce dont serait responsable Christian Horner.

« Horner reste, Helmut Marko et Adrian Newey démissionnent et Max va chez Mercedes »