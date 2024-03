F1 - Red Bull : Coup de tonnerre, Verstappen envoyé chez Mercedes !

Benjamin Labrousse

La fracture semble totale chez Red Bull où, suite à l’affaire Christian Horner, deux clans bien distincts se sont créés. Blanchi après avoir été accusé, le directeur de l’écurie autrichienne a récemment vu le père de Max Verstappen l’incendier en implorant son départ. Et désormais, les dernières rumeurs évoquent un départ du triple champion du monde vers Mercedes en 2025 ! Deux figures majeures du paddock ont d’ailleurs évoqué ces bruits de couloirs avec certitude. Explication.

Une bombe secoue actuellement le paddock. Tout est parti des révélations du Telegraaf , début février. Le média néerlandais révélait que Christian Horner, directeur de Red Bull depuis 2005, faisait l’objet d’une plainte en interne pour comportement inapproprié envers un employé de l’écurie. Rapidement, une grosse enquête a été menée, et a conduit au blanchiment du Britannique en milieu de semaine dernière, quelques jours avant le début de la saison à Bahreïn.

F1 : Polémique chez Red Bull, le clan Verstappen dégoupille ! https://t.co/tnsI4Fn1hA pic.twitter.com/GHc4kLwVyt — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

« On ne peut pas continuer comme ça. Ça va exploser »

Si Max Verstappen a remporté le Grand Prix samedi après-midi, le père du pilote néerlandais, Jos, a fustigé Christian Horner. « La tension va demeurer dans l'équipe tant qu'il (Christian Horner, ndlr) reste en place. L'écurie est en danger de dislocation. On ne peut pas continuer comme ça. Ça va exploser » , lâchait l’ancien pilote samedi soir. Dès lors, de nombreuses rumeurs évoquant un départ de Red Bull pour Max Verstappen ont commencé à enfler. Ces dernières envoyaient notamment le triple champion du monde chez Mercedes, où un baquet va se libérer en raison du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025…

« Horner reste, Helmut Marko et Adrian Newey démissionnent et Max va chez Mercedes »