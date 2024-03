F1 - Ferrari : Hamilton va trahir Mercedes ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton va effectuer sa dernière année en tant que pilote de Mercedes. À partir de 2025, le septuple champion du monde évoluera sous les couleurs de Ferrari. Le Britannique pourrait alors révéler certains secrets de l'écurie allemande à la Scuderia lorsqu'il débarquera. Mais Toto Wolff estime qu'il ne sera pas vraiment en mesure de le faire.

Lewis Hamilton vient d’entamer sa dernière saison de F1 chez Mercedes. Le Britannique, septième au Grand Prix de Bahreïn ce samedi, rejoindra Ferrari à l’issue de l’année 2024. Le septuple champion du monde pourrait donc débarquer au sein de la Scuderia avec quelques secrets d’ingénierie de l’écurie allemande dans ses bagages. Mais Toto Wolff ne voit pas vraiment Lewis Hamilton agir de la sorte.

Avec Hamilton, «on a le même objectif» assure Mercedes

« Dans la vie, je suis toujours prêt à recevoir des nouvelles stupéfiantes. Ma première réaction a été : ’quoi ?’. Mais on en a ensuite rapidement discuté de manière très pragmatique, notamment au niveau de la communication car on n’avait pas beaucoup de temps. Ensuite, pour 2024, on a le même objectif : avoir une bonne voiture, gagner des courses et jouer le titre donc on ne pense pas à Ferrari pour le moment » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Lewis n’apportera pas beaucoup de secrets chez Ferrari»