Hamilton chez Ferrari : Mercedes à l'origine de la bombe ?

Thibault Morlain

En 2025, Lewis Hamilton évoluera donc chez Ferrari. Le Britannique va quitter Mercedes, ce qui a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la Formule 1. Ce n'est d'ailleurs que quelques heures avant l'officialisation que les premières rumeurs d'un départ de Lewis Hamilton sont apparues. Et voilà que c'est Toto Wolff, patron de Mercedes, qui aurait fait filtrer les informations sur son futur ex-pilote.

La saison 2024 de Formule 1 sera donc la Last Dance de Lewis Hamilton chez Mercedes. Alors qu'on penserait que le Britannique terminerait sa carrière au sein de son équipe actuelle, il relèvera un nouveau défi à compter de la saison prochaine. Et quel défi ! En effet, en 2025, Hamilton va faire équipe avec Charles Leclerc chez Ferrari. Un transfert d'ores et déjà officialisé par les deux écuries. Ce n'est d'ailleurs que quelques heures avant l'officialisation que les premières rumeurs sont apparues pour annoncer Lewis Hamilton chez la Scuderia. Et tout cela partirait de... Toto Wolff.

« Une décision de Toto Wolff »

Ancien pilote de Formule 1, Ivan Capelli a fait une révélation sur l'apparition des rumeurs d'un départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Il a alors assuré que Toto Wolff serait à l'origine de tout cela afin de contrer une annonce qui devait tomber au cours de la saison. « C’était une décision de Toto Wolff contre Hamilton et Ferrari. Cela a empêché une annonce qui était censée être faite pendant la saison », explique-t-il, rapporté par NextGen Auto .

« J'ai vu cela comme un énorme défi »