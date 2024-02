F1 : Surprise, il postule pour remplacer Hamilton

Arnaud De Kanel

A la fin de la saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Il laissera donc par la même occasion son baquet à un autre pilote et les intéressés sont nombreux. Carlos Sainz Jr, Esteban Ocon, Fernando Alonso et le jeune Kimi Antonelli sont cités parmi les potentiels successeurs du Britannique mais Nico Hulkenberg ne cache pas son envie de rejoindre l'écurie allemande.

C'est le baquet le plus convoité du paddock. Depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, les pilotes se mettent à rêver de récupérer le volant tant convoité chez Mercedes. Pour cela, il faudra taper dans l'œil de l'écurie allemande en réalisant des grosses performances cette saison. Pour l'heure, on ne connait pas encore totalement les plans de Mercedes. Un pilote de renom pour prendre la place de numéro 1 ou faire de George Russell le leader en l'épaulant d'un nom un peu moins prestigieux ? Si le deuxième cas de figure venait à se produire, Mercedes pourrait alors se pencher sur des pilotes au nom moins clinquant. Et cela pourrait alors faire les affaires de Nico Hulkenberg, très intéressé à l'idée de récupérer le baquet de Lewis Hamilton.

F1 - Ferrari : En attendant Lewis Hamilton... https://t.co/ysWxhAvztn pic.twitter.com/vrkVMjZv1W — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

«Ce seront des mois intéressants»

Le pilote allemand était d'ailleurs surpris d'apprendre le départ du septuple champion du monde. « Au début oui, totalement. Quand un pilote est dans une équipe depuis si longtemps, vous pouvez comprendre quelque chose comme ça. Combien de temps Lewis a-t-il passé là-bas ? Plus de 10 ans déjà », se remémore Hulkenberg dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le pilote Haas pose même sa candidature.

«Qui ne rêve pas d’un baquet Mercedes F1 ? Moi le premier»