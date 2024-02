F1 : Hamilton-Ferrari, la terrible annonce

Arnaud De Kanel

En bouclant l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Frédéric Vasseur a du annoncer la terrible nouvelle à Carlos Sainz. Victime collatérale du transfert du siècle, le pilote espagnol a été prévenu par téléphone, tout comme Toto Wolff. Deux coups de fils extrêmement difficile à passer selon les dires du directeur de La Scuderia.

Nommé directeur de Ferrari la saison dernière, Frédéric Vasseur est à l'origine de l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton. Une arrivée qui marque la fin de l'aventure pour Carlos Sainz, prié de se trouver une nouvelle écurie. C'est d'ailleurs le dirigeant français qui a du prévenir le pilote espagnol par téléphone. Un moment vraiment pas évident pour lui.



F1 - Aston Martin : Alonso, la confirmation ou la fuite https://t.co/hwnVRwRj4x pic.twitter.com/0DNhjqCTxD — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Annoncer à Sainz son départ «n’a pas été la décision la plus simple de ma vie»

« Dire à Sainz que l’équipe avait décidé de le remplacer n’a pas été la décision la plus simple de ma vie. L’autre coup de fil qui était le plus difficile, c’était celui avec Toto. Mais je suis pleinement convaincu que Carlos est un pilote très professionnel, qu’il comprend qu’il y a une longue saison devant nous, que c’est une énorme opportunité. Nous avons eu une longue discussion comme vous pouvez l’imaginer mais je soutiendrai pleinement Carlos, il est pleinement engagé et nous savons que nous devons faire le travail ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes professionnels », a confié Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il ne veut pas que le transfert d'Hamilton perturbe la saison à venir.

«Nous voulons nous concentrer sur 2024, nous ne voulons aucune distraction»