F1 : Leclerc annonce un problème avec Red Bull

Jean de Teyssière

Dans huit jours, le premier Grand Prix de la saison sera lancé à Bahrein. Avant de se lancer sur la piste de Sakhir, les pilotes de Formule 1 disputent les essais hivernaux et peuvent déjà se situer par rapport aux autres écuries. Charles Leclerc, le pilote Ferrari, a exprimé son ressenti sur l'année à venir, même s'il voit Red Bull encore largement devant tout le monde.

Vainqueur de 21 courses sur 22 en 2023, Red Bull s'avance à nouveau comme le principal favori pour le titre cette saison. La monoplace de l'écurie britannique semble être la plus rapide au regard des trois journées d'essais déjà disputées même si Charles Leclerc a remporté la journée d'essais de ce vendredi.

«L’année dernière, j’ai probablement connu les pires essais hivernaux de toute ma carrière»

Dans un an, Charles Leclerc sera rejoint par Lewis Hamilton chez Ferrari. En attendant, il doit confirmer les progrès entrevus par son écurie la saison dernière et estime que ces essais sont plutôt positifs pour Ferrari : « Je me souviens que l’année dernière, j’ai terminé les essais et il était très, très difficile de comprendre dans quelle direction développer la voiture - parce qu’elle était tellement irrégulière et inconstante ; il était très difficile de comprendre quelles étaient les principales faiblesses. Cette année, c’est une histoire très différente. Nous savons exactement où nous devons améliorer les principales faiblesses de cette voiture, et cela nous donne un peu plus d’espoir pour le développement de la voiture. Attendons de voir ce qui se passera vendredi prochain et je vous dirai si c’est positif ou non. L’année dernière, j’ai probablement connu les pires essais hivernaux de toute ma carrière. Cette année, c’est beaucoup mieux. »

«J’ai le sentiment que Red Bull a encore une bonne longueur d’avance»