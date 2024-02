Ferrari contre Red Bull, un duel de titans est annoncé en F1

Benjamin Labrousse

Dans une semaine, la saison 2024 de Formule 1 sera officiellement lancée à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Si ces derniers jours, les pilotes ont pu jauger leurs monoplaces, certains d’entre eux se sont laissés aller à quelques pronostics. C’est le cas notamment du jeune Oscar Piastri (McLaren), qui estime que Red Bull et Ferrari sont favoris cette année.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen peut-il asseoir un peu plus sa domination sur le monde de la Formule 1 ? Les essais hivernaux réalisés cette semaine sur le circuit de Sakhir se sont montrés très encourageants. Après une première saison prometteuse chez Ferrari, Frédéric Vasseur arrivera-t-il à mener la Scuderia vers les sommets ? Quid de la dernière saison de Lewis Hamilton chez Mercedes ? Tant de questions animent ce début de saison 2024, alors que certains comme Oscar Piastri ont déjà leur petite idée en tête.

«Ils ont l'air d'être les deuxièmes plus rapides pour le moment»

« Red Bull a une longueur d'avance sur tout le monde. Ferrari a l'air fort également » , a ainsi déclaré le pilote McLaren dans des propos relayés par Motorsport.com . « Pas au même point, mais ils ont l'air d'être les deuxièmes plus rapides pour le moment. On a donc un peu de travail. Mais ce n'est pas un mauvais point de départ. Je pense que l'on est quelque part dans la tête du peloton. Mais si l'on veut commencer à se battre régulièrement pour des podiums et essayer de gagner des courses, on doit trouver un peu plus » .

«Ferrari semble avoir une longueur d'avance sur nous»