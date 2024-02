F1 – Red Bull : Une légende éjectée par Verstappen ?

Jean de Teyssière

Les essais hivernaux ont débuté cette semaine sur le circuit de Sakhir, à Bahrein. La première journée a été remportée par Max Verstappen, devançant Carlos Sainz de plus d'une seconde, ce qui a décontenancé le paddock, qui ne pensait pas que la monoplace de Red Bull avait été aussi bien améliorée cet hiver. Les bruits de couloir annoncent déjà la victoire finale de Max Verstappen, ce qui le ferait rentrer encore un peu plus dans la légende.

Chez Red Bull, on est « heureux et fiers » de la nouvelle monoplace. Un sentiment partagé par Max Verstappen et Sergio Pérez, impressionnés par les améliorations portées à la RB 20. Le directeur de McLaren estime même que Red Bull est l'équipe qui a le plus progressé cet hiver. De quoi déjà sacrer Max Verstappen à la fin de la saison ?

Avec 4 titres, il dépasserait Senna pour rejoindre Prost et Vettel

En cas de quatrième titre consécutif, Max Verstappen continuerait de grimper dans le classement des vainqueurs de Formule 1. Pour le moment, avec trois titres, il est à égalité avec Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Ayrton Senna. Si les paroles du paddock se réalisent, le Néerlandais dépasserait donc toutes ces légendes pour rejoindre Alain Prost et Sebastian Vettel, eux aussi sacrés champions du monde à quatre reprises. Il lui faudra remporter cinq titres pour rejoindre Juan Manuel Fangio et sept pour se classer tout en haut du classement avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

5ème pilote de l'histoire à remporter 4 titres consécutifs

En cas de quatrième sacre consécutif, Max Verstappen rejoindra les plus grands pilotes de l'histoire à avoir réussi pareille performance. Le plus récent, Lewis Hamilton (Mercedes), a remporté quatre championnats du monde de Formule 1 entre 2017 et 2020. Avant lui, Sebastian Vettel avait réalisé cet exploit avec Red Bull, entre 2010 et 2013. Juan Manuel Fangio (Mercedes, Ferrari et Maserati) fut le premier pilote de l'histoire à réaliser cette performance entre 1954 et 1957 tandis que Michael Schumacher (Ferrari) est encore loin devant, lui a gagné cinq fois de suite, entre 2000 et 2004. La légende de Max Verstappen peut continuer à s'écrire cette saison.