F1 : En attendant Hamilton, Ferrari annonce du lourd

Jean de Teyssière

La première journée des essais hivernaux a eu lieu ce mercredi, permettant aux écuries de Formule 1 de faire les derniers réglages en vue du Grand Prix de Bahreïn, le 2 mars prochain. Les pilotes ont aussi pu apercevoir leurs premières sensations dans leur monoplace et chez Ferrari, on préfère rester prudent même si l'optimisme semble régner.

Les projecteurs seront forcément braqués sur Ferrari cette saison. En 2025, Lewis Hamilton viendra remplacer Carlos Sainz dans l'écurie italienne ce qui risque de faire énormément parler. En attendant, il faut que les deux camps se concentrent sur la saison à venir et pour le moment, tout semble bien commencer pour Ferrari.

«Le premier jour au volant d’une voiture lors des essais, c’est toujours une bonne sensation»

Pour le pilote espagnol de Ferrari Carlos Sainz, qui s'apprète à disputer sa dernière saison avec l'écurie italienne, ce premier jour des essais s'est plutôt bien passé, comme il l'admet dans des propos rapportés par Nextgen-auto : « Le premier jour au volant d’une voiture lors des essais, c’est toujours une bonne sensation. Je pense que c’était une très bonne journée pour l’équipe parce que nous avons terminé le programme fixé. Nous avons également effectué quelques longs relais et commencé à "jouer" un peu avec la voiture. Nous avons couvert tout ce que nous voulions faire. C’était une bonne première journée. Il faut maintenant garder la tête baissée et voir à quelle vitesse nous pouvons rouler. »

«Tout se déroule comme prévu»