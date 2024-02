F1 : Surprise, Red Bull imite Mercedes !

Pierrick Levallet

Alors que la saison 2024 de F1 ne va plus tarder à commencer, les écuries travaillent et peaufinent leurs voitures afin de les rendre aussi performantes que possible. Red Bull travaille notamment sur une idée assez similaire à ce que Mercedes voulait mettre en place lors des deux dernières années. Helmut Marko a néanmoins révélé que l'écurie autrichienne n'était pas aussi extrême que l'équipe allemande.

Red Bull travaille sur une idée similaire à Mercedes

Motorsport.com a récemment révélé que Red Bull travaillait sur un nouveau modèle de voiture inspiré d’une idée de Mercedes. L’écurie autrichienne aimerait réduire au maximum le ponton de sa monoplace, reprenant ainsi le concept de « zéro ponton » de l’équipe rivale qui n’avait pas du tout fonctionné. Red Bull a confirmé s’inspirer de Mercedes, tout en avouant vouloir apprendre des erreurs de l’écurie allemande.

«C’est plus qu’une évolution. C’est une petite révolution»