F1 : Après Hamilton, Verstappen lâche une réponse à Ferrari

Jean de Teyssière

En janvier, une annonce avait secoué le monde de la Formule 1. Via un communiqué, Ferrari mettait fin aux rumeurs et annonçait que Lewis Hamilton, septuple champion du monde en titre et pilote pour Mercedes depuis 2013, les rejoindrait en 2025. Ce départ, si inattendu, peut-il en appeler d'autres ? Max Verstappen pourrait-il être tenté de rejoindre Ferrari un jour ? Le Néerlandais a répondu par la négative.

En 2025, Lewis Hamilton sera vêtu de la combinaison rouge de Ferrari. Fini Mercedes pour le septuple champion du monde de Formule 1. Une trajectoire qui pourrait donner des idées à de nombreux pilotes. Mais si beaucoup rêvent de piloter un jour pour Ferrari, certains s'accommodent de la place qu'ils occupent actuellement dans leur écurie.

«J'ai énormément de respect pour Ferrari, mais...»

Le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari en 2025 a forcément fait parler dans le paddock. Max Verstappen souhaite d'ailleurs beaucoup de réussite à son adversaire britannique et à Ferrari pour leur future cohabitation. Toutefois, il a confié ne pas être tenté par l'aventure italienne, et ce, dans des propos rapportés par Motorsport : « Je ne veux pas paraître irrespectueux ou quoi que ce soit d'autre. J'ai énormément de respect pour la marque Ferrari, mais je suis très heureux là où je suis actuellement. Je suis à l'aise dans l'environnement où je me trouve, donc personnellement, ce n'est pas quelque chose que je cherche à changer. »

«Je veux faire d'autres choses que de la Formule 1»