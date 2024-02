F1 : «Hamilton a mis Russell à l’amende»

Arnaud De Kanel

On ne parle plus que de cela en Formule 1. Tandis que le monde du football est occupé par la fin du feuilleton Kylian Mbappé, celui de la Formule 1 essaye de se remettre de l'annonce choc, à savoir le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Pour Julien Fébreau, il s'agit bien du transfert du siècle car Hamilton n'a rien perdu de sa superbe comme il l'a montré cette année en écrasant George Russell.

Après 18 ans de carrière chez Mercedes et sept titres mondiaux, Lewis Hamilton s'apprête à rejoindre la plus prestigieuse écurie du paddock, Ferrari. Certains estiment qu'il s'agit du transfert du siècle et Julien Fébreau est de cet avis, d'autant plus que le Britannique a encore beaucoup à donner. Pour Le 10 Sport, le journaliste de Canal+ a donné ses arguments, relevant notamment la supériorité d'Hamilton sur son coéquipier George Russell en 2023 après une année 2022 compliquée.



«Il lui a remontré qui était le patron»

« Moi je maintiens que c'est le transfert du siècle. Un septuple champion du monde qui a fait 18 ans de carrière avec Mercedes et qui s'en va chez Ferrari à 40 ans... Pour moi Hamilton est resté le même. Depuis deux ans, il n'a plus une machine pour gagner. Mais regardez où il était fin 2021 avec la capacité qu'il a eue à revenir sur Verstappen. C'est un sport mécanique, pour gagner il faut la bonne machine, c'est un fait. Mais chez Mercedes il a remis à l'amende George Russell en 2023, il lui a remontré qui était le patron », nous a confié Julien Fébreau. Il s'attend à voir du grand Hamilton.

«On peut tout à fait voir le meilleur d'Hamilton chez Ferrari»