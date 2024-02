F1 : Clash chez Red Bull ? Verstappen lâche ses vérités

Thibault Morlain

A l'aube du début de la saison 2024 de Formule 1, tout serait loin d'être tout rose chez Red Bull. En effet, l'écurie britannique est actuellement secouée par le scandale autour de son directeur, Christian Horner. De même, il avait également été annoncé par certains des tensions entre Max Verstappen et ce même Christian Horner. Qu'en est-il exactement ? Le triple champion du monde néerlandais a mis les choses au point.

Actuellement, Red Bull traverse quelque peu une zone de turbulences. En effet, en raison du scandale concernant Christian Horner, l'écurie britannique ne connait pas les jours les plus tranquilles. A cela, il faudrait également ajouter certaines tensions en interne. Selon différents échos, la relation entre Max Verstappen et Christian Horner serait loin d'être la meilleure. A moins que la vérité soit totalement différente...

F1 : Hamilton chez Ferrari, Verstappen sort du silence https://t.co/61ZcXlHGbx pic.twitter.com/vl0HEv06Kc — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Christian et moi, c’est comme ça a toujours été »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Max Verstappen a été très clair à propos des supposées tensions avec Christian Horner. Le pilote Red Bull a ainsi assuré : « Je ne sais pas qui aime écrire ce genre de choses. Christian et moi, c’est comme ça a toujours été. Nous nous sommes vus plusieurs fois, j’étais dans le simulateur, il était également là pendant le shakedown. Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble, donc cela ne change pas d’un coup. De mon côté, je suis très concentré pour me préparer, être en forme, être prêt à conduire la voiture. Discuter avec les ingénieurs, de ce que vous voulez faire. De plus, ma vie n’est pas seulement la Formule 1 et je ne suis pas toutes les spéculations. Je préfère ne pas trop penser à la F1 en dehors de mon entraînement programmé ».

« Max m'a beaucoup soutenu... »