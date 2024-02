F1 - Mercedes : Lewis Hamilton annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Avant de porter la tunique rouge de Ferrari, Lewis Hamilton aura une dernière année avec Mercedes. Le danger étant évidemment d'être moins concerné, notamment concernant l'amélioration de la monoplace pour les saisons à venir. Mais le septuple champion du monde rassure tout le monde : il veut réaliser de grande chose cette saison et pourquoi pas remporter un huitième titre de champion du monde.

La Formule 1 va vivre un gros changement en 2025, avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. D'autres pilotes risquent de changer d'écurie, notamment en vue de remplacer le Britannique chez Mercedes. Mais pour le moment, ils doivent se projeter sur la saison à venir, qui n'a même pas encore commencé...

«Je suis déjà vraiment excité»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.com, Lewis Hamilton a tenu à rappeler qu'il était encore un pilote pour Mercedes : « Je suis déjà vraiment excité. Nous arrivons à Bahreïn, deux semaines avant la première course et c’est donc là que vous pourrez voir toutes les autres voitures sortir du garage. Vous pouvez voir, comparer et regarder les détails entre les différentes voitures, puis vous ferez l’expérience avec d’autres voitures sur la piste. Mais surtout, vous découvrez à quoi ressemble la voiture en termes de comportement et chaque année, il y a une caractéristique différente. Il s’agit donc de découvrir ces caractéristiques, puis de trouver comment les perfectionner et les affiner. »

«Finir en beauté avec l’équipe, ce serait un rêve»