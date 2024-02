F1 : Verstappen chez Mercedes ? La grosse annonce de Red Bull

Jean de Teyssière

Après le départ, historique, de Lewis Hamilton de Mercedes pour aller chez Ferrari, est-il possible de voir Max Verstappen tenter l'aventure Mercedes ? Chez Red Bull, on n'est pour le moment pas inquiet de cette éventualité, même si les prochaines semaines devraient déjà donner quelques indices...

En 2024, Max Verstappen est une nouvelle fois ultra favori pour le titre de champion du monde de Formule 1. Si la monoplace de Red Bull est aussi performante qu'en 2023 cette saison, il pourrait aussi devenir champion du monde 2025, si son écurie poursuit sa progression. Aucune possibilité de voir Max Verstappen filer chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. Aucune, vraiment ?

Toto Wolff va essayer de draguer Verstappen

Helmut Marko, le dirigeant autrichien de Red Bull, a répondu aux rumeurs pouvant envoyer Max Verstappen chez Mercedes. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le dirigeant de 80 ans s'attend tout de même à une offensive de Toto Wolff, le directeur de Mercedes, pour tenter de recruter Max Verstappen : « C’est en fait son travail en tant que chef d’équipe. Il doit faire tout ce qu’il peut pour avoir les meilleurs pilotes. »

Pour Helmut Marko, Verstappen n'ira pas chez Mercedes