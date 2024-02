F1 : Mercedes prépare du lourd pour la succession d’Hamilton

Pierrick Levallet

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison 2024. Le septuple champion du monde rejoindra Ferrari dès 2025, obligeant l'écurie allemande à lui chercher un remplaçant. Toto Wolff a malgré tout fait savoir qu'un projet était déjà en train de prendre forme sans le pilote de 39 ans.

À l’aube de la saison 2024, un coup de tonnerre a secoué le monde de la F1. Après dix années de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. L’écurie allemande doit donc trouver la solution idéale pour remplacer le septuple champion du monde. Toto Wolff a alors fait savoir qu’un projet incluant George Russell était en train de prendre forme.

«Nous avons un projet très excitant»

« Lewis Hamilton et Mercedes, c’est un peu la même histoire parce que nous sommes ensemble depuis 12 ans. Mais l’équipe... nous continuons avec les mêmes actionnaires (dont Toto Wolff, ndlr), je continue à la diriger. Nous avons un projet très excitant... George Russell tenait quasiment tête à Lewis l’année dernière. Vous savez, il faut savoir s’adapter. Notre sport repose sur l’adaptabilité, comme toute autre activité, et c’est une leçon que j’ai essayé de transmettre lorsque j’ai parlé de haute performance et de gestion sous pression (à Harvard). Il est important de se rappeler que nous sommes l’équipe de Formule 1 Mercedes. Nous avons eu une histoire sensationnelle qui n’a jamais été écrite par le passé avec Lewis. En 10 ans, nous avons gagné plus de championnats et plus de courses que n’importe qui, n’importe qui d’autre » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous devons simplement être en mesure de gagner des courses»