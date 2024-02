F1 : La folle annonce de Fernando Alonso pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à l'issue de la saison, comme de nombreux pilotes, Fernando Alonso ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, compte tenu de sa magnifique saison 2023, le double champion du monde n'écarte plus l'hypothèse de poursuivre sa carrière encore quelques années malgré ses 42 ans.

La saison 2024 de Formule 1 sera notamment marquée par l'avenir de nombreux pilotes, puisque 13 d'entre eux sont en fin de contrat. Et non des moindres. En effet, Fernando Alonso en fait partie. Du haut de ses 42 ans, le double champion du monde 2005 et 2006 a prouvé en 2023 qu'il était encore capable de briller. Par conséquent, l'Espagnol risque d'être convoité et gardera probablement un œil sur le baquet que Lewis Hamilton laissera libre chez Mercedes en 2025. Mais une chose est sûre, Fernando Alonso est prêt à poursuivre sa carrière encore plusieurs années.

Alonso prêt à piloter jusqu'à 50 ans ?

« Il y a quelques années, je dirais que 40 à 41 ans était la limite pour courir en F1. Maintenant, après m’être vu l’année dernière, motivé et performant, je me suis dit que je pourrais peut-être continuer à courir quelques années de plus. Cet hiver, j’ai un peu dépassé les attentes en termes de tests physiques et de tout ce que j’ai fait, donc je dirais que si vous êtes motivé, et si vous voulez vous engager, vous pouvez peut-être conduire jusqu’à 48 ou 49 ans, ou peu importe, ou même 50 ans », lâche le pilote Aston Martin dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Je peux continuer à le faire pendant quelques années encore»