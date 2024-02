F1 : Alonso se lance un incroyable défi pour son avenir ?

Pierrick Levallet

À 42 ans et après 378 courses à son compteur, Fernando Alonso n'a pas prévu d'en rester là. L'Espagnol entend poursuivre sa carrière en F1 encore quelques temps. Le pilote d'Aston Martin, qui est l'un des plus expérimentés sur la grille de départ à l'heure actuelle, semble même s'être lancé un incroyable défi pour son avenir.

Du haut de ses 42 ans, Fernando Alonso est l’un des pilotes les plus expérimentés sur la grille de départ. Après avoir exploré d'autres aspects du sport automobile et être revenu en F1 en 2021, l’Espagnol n'a pas prévu d'en rester là. Le double champion du monde compte 378 courses à son actif (le record absolu) et a prévu d’en enregistrer quelques unes de plus à son compteur. Le pilote d’Aston Martin n’entend pas prendre sa retraite tout de suite. Fernando Alonso semble même s’être lancé l’incroyable défi de piloter jusqu’à ses 50 ans en F1.

F1 : Red Bull le vire, il rejoint Alonso https://t.co/9AQF5zpAdH pic.twitter.com/WcKVO6noeT — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

«Conduire jusqu’à 48 ou 49 ou peut-être même 50 ans» pour Fernando Alonso ?

« Peut-être que j’aurais fixé la limite à 41 ou 42 ans avant. Maintenant, je pense que je pourrai peut-être courir encore quelques années. Donc je dirais que si vous êtes motivé et voulez vous engager, vous pouvez conduire jusqu’à 48 ou 49 ou peut-être même 50 ans. Mais en même temps, il faut tout abandonner dans la vie » a expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

«J’ai donné ma vie pour cela»