Mercedes - Ferrari : Hamilton a fait son choix, Alonso hallucine

Pierrick Levallet

En 2025, Lewis Hamilton va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. À la fin de son contrat avec Mercedes, le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. L'annonce a fait l'effet d'une bombe en F1 et en a surpris plus d'un. Fernando Alonso avoue d'ailleurs avoir été étonné par la décision du septuple champion du monde.

Lewis Hamilton va tourner une page de sa carrière à l’issue de cette saison de F1. Le Britannique ne poursuivra pas l’aventure chez Mercedes et rejoindra Ferrari en 2025. L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde de la F1 puisque le septuple champion du monde évoluait au sein de l’écurie allemande depuis 2014. Fernando Alonso avoue d’ailleurs avoir été surpris par cette décision au vu de la fidélité de Lewis Hamilton envers Mercedes.

«C’était un peu inattendu»

« Je n’ai pas passé trop de temps sur les réseaux le jour de l’annonce, je m’entraînais en fait ce jour-là, donc j’ai raté tout le stress de tout le monde. J’avais presque un jour de retard sur les informations. C’était probablement une surprise, je ne vais pas mentir. Mais pas à cause du changement en lui-même, c’était simplement parce que de l’extérieur, il semblait qu’il était très lié à Mercedes et très fidèle à eux et des choses comme ça. C’était un peu inattendu. Je ne connais pas les raisons derrière, je ne connais rien des motivations donc c’est plus une question pour lui » a indiqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

Hamilton va enfin prendre sa revanche sur Verstappen ?

Reste maintenant à voir si Ferrari sera la bonne pioche pour Lewis Hamilton. Le pilote de 39 ans court toujours après son huitième titre de champion du monde qui lui permettrait de surclasser le légendaire Michael Schumacher. Ces dernières années, la Scuderia semblait être la mieux armée pour concurrencer Red Bull et Max Verstappen. Lewis Hamilton pourra peut-être prendre sa revanche sur le Néerlandais en 2025. À suivre...