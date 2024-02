F1 : Hamilton rejoint Ferrari, c'est validé par Red Bull

Jean de Teyssière

L'annonce du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari en 2025 a eu l'effet d'une bombe dans le paddock. Mercedes va être amputé de son pilote, vainqueur de six championnats du monde avec l'écurie allemande. Pour Daniel Ricciardo, pilote Racing Bulls (anciennement AlphaTauri) explique que la décision de Lewis Hamilton ne l'a pas surpris.

La saison 2024 sera la dernière de Lewis Hamilton avec Mercedes. Ensuite, le septuple champion du monde britannique se dirigera vers Ferrari, pour former un duo avec Charles Leclerc. Un choix qui a surpris de nombreuses personnes, tant dans son timing que dans la destination. Mais pour certains, ce choix est plutôt logique.

«Si la saison des rumeurs se déroule sans moi, je suis également d’accord avec ça... pour le moment !»

Une place s'est libérée chez Mercedes. Une place qui intéresse Daniel Ricciardo ? « Je ne regarde en aucun cas aussi loin , avoue-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto . Dans cette partie de ma carrière, je pense que regarder loin vers l’avant me donne l’impression d’être à un an de la fin. C’est donc une raison de plus pour moi de vivre au présent, maintenant, et d’y aller course par course. Alors oui, la saison folle des transferts a déjà démarré, une partie de moi est aussi heureuse de ne pas être impliqué, surtout en début de saison. Alors si la saison des rumeurs se déroule sans moi, je suis également d’accord avec ça... pour le moment ! »

