F1 : Red Bull le vire, il rejoint Alonso

Arnaud De Kanel

Seulement 13ème du championnat de Formule 2 qui a été remporté par le Français Théo Pourchaire, Jak Crawford a visiblement déçu son équipe. En effet, Red Bull a indiqué la sortie à son jeune pilote de 18 ans, quatre ans après son arrivée. Un mal pour un bien néanmoins car il pilotera pour l'une des favorites du championnat, DAMS, et devrait être pilote de développement pour l'écurie de Fernando Alonso, Aston Martin.

Red Bull ne fait pas dans les sentiments. Bien que la filière autrichienne fasse confiance à la jeunesse, le moindre résultat décevant peut coûter cher, la preuve en est. Treizième de Formule 2, Jak Crawford a été éjecté, faute de résultats. Le jeune pilote de 18 ans ne perd pas pas tout néanmoins puisqu'il pilotera pour DAMS, et qu'il devrait également être pilote de développement pour Aston Martin selon RACER .



«Je suis très enthousiaste pour cette année»

Jak Crawford a hâte de débuter sa nouvelle aventure. « Je suis très, très excité, je n’ai jamais été aussi excité avant une saison, c’est certain. Nous allons également être très occupés. Avec DAMS, je fais beaucoup de préparation, je voyage en France, je travaille beaucoup avec eux. Et aussi avec l’équipe de F1, pour laquelle je vais travailler sur les simulateurs [sans doute Aston Martin F1], ce qui sera une bonne expérience. J’espère pouvoir monter dans une voiture de F1 à un moment donné, ce qui sera également une très bonne expérience. Je peux dire que je suis très impatient de commencer l’année. Ma priorité est bien sûr la F2. C’est une année très importante pour moi et pour ma deuxième année. Avec la nouvelle voiture, j’ai le sentiment que l’équipe et moi-même avons une très bonne opportunité de réaliser de bonnes performances. Je suis très enthousiaste pour cette année », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il visera le titre en F2.

«Se battre pour le championnat»