F1 : La puissance économique phénoménale de Liberty Media

Arnaud De Kanel

En 2017, Liberty Media prenait les commandes de la Formule 1 avant que la discipline ne connaisse un véritable essor, notamment grâce au succès de la série Drive To Survive sur Netflix. Depuis, la valeur ne cesse d'augmenter et cela fait les affaires du groupe américain, leader du marché mondial en 2024 selon Forbes.

Liberty Media continue de dominer le monde du sport. Propriétaire de la Formule 1 depuis 2017, le groupe américain a adopté une stratégie parfaite pour développer économiquement la discipline. En investissant dans les médiaux sociaux et Netflix notamment, Liberty Media a visé juste puisque la F1 est en plein boom depuis le succès de la série Drive To Survive . De quoi lui permettre d'asseoir encore un peu plus sa domination dans le milieu du sport en général.



EXCLU - F1 : Vettel, Alonso... La succession d'Hamilton vue par Julien Fébreau https://t.co/o88pIkQjUT pic.twitter.com/ZMgyxdTGDV — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Une valeur globale estimée à 18,2 milliards de dollars !

Forbes a publié le classement des empires sportifs les plus puissants en 2024 et comme pour l'an dernier, Liberty Media occupe à nouveau la première place avec une valeur globale estimée à 18,2 milliards de dollars, soit 2,6 milliards de moins qu'en 2023. Une perte qui n'a cependant rien d'alarmante et qui s'explique par séparation de l’équipe de baseball des Atlanta Braves, Liberty Media et Atlanta Braves Holdings étant devenues deux sociétés à part. L'avance sur la concurrence reste néanmoins considérable pour Liberty Media, référence dans le domaine. Une valeur qui pourrait croitre à nouveau avec la sortie du film de Brad Pitt prévue pour 2025.

Le top 10 des plus gros empires sportifs de la planète

1. Liberty Media (18,22 milliards de dollars)

2. Kroenke Sports & Entertainment (15,59 milliards de dollars)

3. Fenway Sports Group (12,95 milliards de dollars)

4. Jerry Jones (12,80 milliards de dollars)

5. Harris Blitzer Sports et Entertainment (11,86 milliards de dollars)

6. Sports au Madison Square Garden (10,25 milliards de dollars)

7. Kraft Group (9,13 milliards de dollars)

8. Yankee Global Enterprises (9,07 milliards de dollars)

9. Paul G. Allen Trust (9,06 milliards de dollars)

10. Sports et divertissement Maple Leaf (8,47 milliards de dollars)