F1 : Hamilton file chez Ferrari, il est comparé à Messi

Jean de Teyssière

L'annonce du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour signer chez Ferrari en 2025 a énormément secoué le monde de la Formule 1. Présent chez Mercedes depuis 2013, Lewis Hamilton a remporté six titres de champion du monde de Formule 1 et semblait, à 39 ans, se diriger vers une fin de carrière dans cette écurie. Son transfert chez Ferrari est même comparé à celui de Lionel Messi au PSG.

En 2025, Lewis Hamilton roulera non pas pour Mercedes, mais sera vêtu de rouge, celui de Ferrari. Une image assez difficile à s'imaginer pour le moment, tant le nom d'Hamilton est lié à celui de Mercedes, voire McLaren, écurie de ses débuts.

«Je ne sais pas pour vous, mais je ne l’ai certainement pas vu venir»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Alex Albon, le pilote thaïlandais de Williams est revenu sur l'annonce du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari : « Quelle histoire c’était. Je ne sais pas pour vous, mais je ne l’ai certainement pas vu venir. Mais tant mieux pour lui. Je pense qu’il veut ce changement. Le timing est évidemment plus délicat car c’est la semaine avant que toutes les équipes fassent leurs annonces. Cela vous montre à quel point Lewis est grand, en voyant le cours de bourse de Ferrari augmenter autant qu’il l’a fait (9%) et en voyant la perception générale de ce transfert dans l’actualité. »

F1 : Hamilton, Ferrari… Une opportunité de rêve pour Ocon ? https://t.co/ohJJDQxnnr pic.twitter.com/SMXqf30rsB — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

«Cela rappelle le transfert de Messi»