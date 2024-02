F1 : Une révolution va bouleverser l’avenir d’Alonso

Arnaud De Kanel

En 2026, le Grand Prix d'Espagne ne se disputera pas à Barcelone mais bien à Madrid. Cette mini-révolution pourrait impacter l'avenir de Fernando Alonso qui pourrait décider de prolonger pour pouvoir participer à cette épreuve dans les rues de la capitale. Damon Hill veut y croire.

Fernando Alonso maintient le flou concernant son avenir. Le vétéran du paddock pourrait prendre sa retraite à l'issue de la saison 2025, date de fin de son contrat avec Aston Martin s'il perd la motivation. Mais un élément pourrait lui permettre de rempiler : le Grand Prix d'Espagne qui se disputera à Madrid en 2026, une ville qui lui tient forcément à cœur. Damon Hill pense que c'est possible.



«Il y a beaucoup de bonne volonté de la part de Fernando, de la motivation»

« Honnêtement, je serais étonné qu’il soit toujours là à ce moment-là. Mais vous ne devriez jamais l’écarter. J’ai envie d’être étonné. Il y a beaucoup de bonne volonté de la part de Fernando, de la motivation. Encore une fois, il a toujours été à la hauteur et c’est un pilote tellement avisé de ce qui se passe dans ce sport. Il est amusant à écouter, ses commentaires sont hilarants et il a toujours une longueur d’avance quand il s’agit de politique », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Nextgen-Auto . De plus, Alonso a encore largement le niveau pour courir en F1.

«Je pense que tous les pilotes de course le considèrent comme un gros concurrent»