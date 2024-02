F1 - Médias : Canal+ dévoile son nouveau dispositif pour la saison 2024

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi, Canal+ a présenté son nouveau dispositif pour la reprise des sports mécaniques y compris la Formule 1 qui sera sur les antennes de la chaîne cryptée pour la douzième saison de suite. Et pour l'occasion, plusieurs nouveautés jalonneront cette saison 2024, la plus longue de l'histoire avec pas moins de 24 courses au programme. Le premier Grand Prix va d'ailleurs arriver très vite, dès le 2 mars à Bahreïn. Le 10 Sport vous présente les nouveautés éditoriales que proposera Canal+.

Et de 12 ! Pour la douzième année de suite, Canal+ sera la diffuseur officiel de la Formule 1. Et ce n'est pas non plus la dernière. La chaîne cryptée a sécurisé les droits de la F1 jusqu'en 2030, une excellente nouvelle pour Thomas Sénécal. « On n'oublie pas que nous étions à 600 000 téléspectateurs de moyenne en 2019. Enfin, la satisfaction de nos abonnés, qui compte beaucoup, a encore progressé », a expliqué le directeur des sports de Canal+ lors d'une conférence de presse organisée pour la présentation du nouveau dispositif, rappelant au passage que la F1 réunissait encore 1,2 millions d'abonnés en moyenne par Grand Prix. Des audiences qui permettent à Canal+ de continuer à accentuer son travail sur la diffusion du championnat du monde. Et plusieurs nouveautés sont à souligner.

La grande nouveauté : La discussion avec le muret des stands

La première sera rapidement identifiable puisque Canal+ diffusera en intégralité les essais hivernaux qui se dérouleront du 21 au 23 février à Bahreïn. Au total, cela représente huit heures de direct par jour, 24 heures au total sur les trois jours de test. Pour l'occasion, Julien Fébreau laissera sa place aux commentaires à Antoine Arlot et Adrien Tambay, mais sera présent dans la voie des stands en compagnie de Franck Montagny.



Cependant, la grande nouveauté de la saison sera la discussion en direct pendant les qualifications ou la course avec le muret des stands. Julien Fébreau communiquera ainsi avec plusieurs patrons d'écuries afin de vivre la course au plus prés des acteurs. Dans un premier temps, on peut imaginer que ce système sera mis en place avec les directeurs français Frédéric Vasseur (Ferrari), Laurent Mekies (Visa Cash App RB, ex-Alpha Tauri) et Bruno Famin (Alpine), voire francophones comme Mike Krack (Aston Martin) ou Toto Wolff (Mercedes).

Grand Prix, la nouvelle émission de Canal+

Mais ce n'est pas tout. En effet, Canal+ va également présenter une nouvelle émission qui s'appellera Grand Prix et sera diffusée tous les jeudis d'après week-end de course sur Canal+Sport360 . Le but sera de revivre la course dans un format condensé de 30 minutes environ avec des caméras embarquées, analysées avec statistiques et communications radios. Une façon de vivre le Grand Prix à posteriori à la manière d'un épisode de série. Une série qui comprendra donc 24 épisodes, comme le nombre de GP cette saison.

🏎️Avec le départ d'Hamilton, Mercedes se retrouve confronter au défi de sa succession. Un choix crucial qui s'annonce aussi très risqué. Je vous décrypte les options possibles pour récupérer le baquet le plus convoité du paddock : 📝🔽@le10sport https://t.co/1KmJuTCdY0 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 5, 2024

Plusieurs reportages et documentaire déjà prévus

Autre axe important de la présentation de la nouvelle saison de F1, Canal+ a insisté sur la création de contenus exclusifs à l'image de sa série documentaire qui retracera la carrière exceptionnelle d'Alain Prost. Une série de six épisodes, intitulée Alain Prost, la dernière leçon du Professeur qui fera l'objet de deux prime times au printemps. Mais ce n'est pas tout puisque dès le 24 février, Canal+ diffusera Un hiver à Maranello , un reportage exclusif au sein de la Scuderia Ferrari en pleine préparation hivernale. Le hasard faisant bien les choses, l'écurie italienne s'est retrouvée au cœur de l'actualité avec l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton pour 2025. Ce qui fait que le reportage est encore plus attendu.



Sur sa lancée, la chaîne cryptée proposera également une série digitale avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. A l'image du format inside Team Zarco , suivant le pilote français dans les coulisses de sa préparation sur chaque Grand Prix de MotoGP, Canal+ sera cette fois-ci en immersion chez Alpine F1 Team durant toute la saison afin de suivre au plus près les deux pilotes français. Enfin, documentaire inédit Le Mans 55 retracera le drame qui a frappé les 24 Heures du Mans le 11 juin 1955 lorsque la Mercedes de Pierre Levegh s'envola dans les tribunes après une collision avec une Austin Healey. Un documentaire diffusé le 13 mars prochain à 20h55 sur Planete+ .

La Moto GP également au cœur d'un gros dispositif