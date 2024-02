F1 : Les premiers noms circulent en coulisses pour remplacer Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En officialisant son départ de Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025, Lewis Hamilton a mis le feu dans le paddock. Sa décision a effectivement un impact majeur sur le monde de la F1 et notamment pour l'écurie dirigée par Toto Wolff qui doit désormais prendre le temps de la réflexion pour dénicher le pilote idéal à aligner aux côtés de George Russell. Plusieurs noms circulent déjà, sans que rien ne soit toutefois concret jusque-là.

C'est la bombe qui secoue la F1 depuis quelques heures. Lewis Hamilton a décidé de quitter Mercedes afin de s'engager avec Ferrari. Un changement qui prendra effet en 2025, ce qui laisse quelques temps à Toto Wolff et ses équipes pour trouver un remplaçant au septuple champion du monde. Et ce ne sera pas du luxe tant la tâche s'annonce compliquée. L'arrivée de George Russell a, en partie, préparé la succession de Lewis Hamilton, mais Mercedes ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi tôt. La question est donc de savoir si Russell peut déjà assumer le statut de leader d'un top team. « On ne parle pas beaucoup de George, qui a le potentiel pour être le nouveau grand pilote sur la grille », assurait Toto Wolff à ce sujet.

Ocon et Schumacher, les choix logiques

Il n'en reste pas moins qu'il faudra quoi qu'il arrive attirer un second pilote. Dans cette optique, certains noms commencent à circuler, dont certains inévitables. Le premier d'entre eux est Esteban Ocon qui coche de nombreuses cases. Son contrat chez Alpine s'achève en fin de saison, et il semble que le Français soit lassé par la situation dans son écurie. Un départ n'est pas exclure et la perspective de débarquer chez Mercedes l'attire forcément. Autre atout de poids pour Ocon, sa carrière est toujours gérée par l'écurie de Toto Wolff au sein de laquelle il avait été pilote de réserve en 2019. Par conséquent, l'actuel pilote Alpine semble représenter le candidat idéal. Suffisamment expérimenté pour apporter une vraie plus-value à l'équipe, mais trop non plus afin de ne pas éclipser George Russell, Esteban Ocon coche beaucoup de cases.



Autre pilote proche de Mercedes, et en particulier de Toto Wolff, un certain Mick Schumacher. Réserviste derrière Hamilton et Russell en 2023, le jeune allemand disputera une saison en WEC, faute d'avoir trouvé un baquet en F1. Toto Wolff craignait qu'une seconde saison sans rouler soit rédhibitoire pour la suite de la carrière du jeune Schumacher et lui a donc trouvé une place dans le nouveau projet d'Alpine en Endurance. Ses prestations seront donc scrutées, mais il part forcément avec une longueur de retard sur les actuels pilotes de F1.

Alonso ou Vettel, le rêve impossible ?

Parmi eux, on retrouve Fernando Alonso. Du haut de ses 42 ans, le double champion du monde démontre qu'il est toujours plus que compétitif. Largement dominé en 2023, Lance Stroll peut en témoigner. L'intérêt de quitter Aston Martin pour 2025 peut toutefois poser question, mais l'Espagnol a démontré par le passé qu'il était capable de prendre tout le monde de court pour ses choix de carrière. Et la perspective de rejoindre un top team, un baquet après lequel il court depuis son départ de Ferrari en 2014, pourrait bien titiller le compétiteur qu'est Fernando Alonso. Cela dépendra de nombreux facteurs. Le premier sera de savoir si le projet Aston Martin est moins ambitieux que celui de Mercedes. Le second revient à Toto Wolff qui devra décidé s'il a envie de prendre le risque de mettre Fernando Alonso dans les pattes de George Russell.



Le nom d'un autre multiplie champion du monde a circulé ces derniers jours, à savoir celui de Sebastian Vettel. Un cas plus compliqué puisque l'ancien pilote Red Bull est retraité depuis un an et n'a jamais semblé avoir pour ambition de revenir en F1. Avoir un Allemand chez Mercedes serait sans doute un atout de taille, mais Toto Wolff a mis fin à cette rumeur : « Je pense qu'il a déjà décidé de ne plus courir. Nous avons parlé régulièrement, y compris hier, mais pas de piloter avec nous à l'avenir. La présence de George est fantastique pour l'équipe ». Pas de retour pour Vettel.

Une surprise encore possible ?