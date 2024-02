Hamilton - Ferrari : 5 questions après le choc en F1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est donc officiel, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari à partir de 2025 où il remplacera Carlos Sainz afin de faire équipe avec Charles Leclerc, qui a prolongé avec la Scuderia jusqu'en 2029. C'est un véritable séisme dans le monde de la F1 qui se prépare donc à une révolution. Mais le changement d'écurie du septuple champion du monde implique également de nombreuses questions auxquelles Le 10 Sport tente d'apporter des réponses

C'est d'ores-et-déjà la bombe de la silly season en F1. La saison 2024 n'a pas encore commencé que Lewis Hamilton a déjà mis le feu au paddock en annonçant sa signature chez Ferrari pour 2025. Tout est allé très vite puisque jeudi matin une rumeur a commencé à circuler avant de gonfler toute la journée pour aboutir sur une officialisation dès la fin d'après-midi. Ce qui aurait pu être un incroyable feuilleton n'aura finalement duré que quelques heures. Il n'en reste pas moins que ce tremblement de terre bouleverse les équilibres dans le paddock et suscite déjà bon nombre d'interrogations.

Quel contrat pour Hamilton chez Ferrari ?

Pour commencer, la question du contrat est centrale dans ce dossier. En effet, alors qu'il avait signé une prolongation de deux ans chez Mercedes (avec le seconde en option), la durée de son engagement a toujours été un sujet majeur, à l'image d'un Fernando Alonso, qui prouve à 42 ans qu'il peut toujours performer. Et c'est là que Ferrari a frappé fort en offrant un « contrat pluriannuel » à Lewis Hamilton à partir de 2025. Autrement dit, le septuple champion du monde est engagé au minimum jusqu'en 2027 avec la Scuderia ce qui l'assure d'être sur la grille au moins jusqu'à ses 42 ans. Un atout qui a probablement fait la différence, comme l'argument économique. Selon Formu1a.uno , qui a révélé l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari, l'écurie italienne aurait garanti au Britannique un salaire annuel avoisinant les 100M€, soit quasiment le double ce qu'il touche chez Mercedes. Et surtout, cela lui permet de redevenir le pilote le mieux payé de la grille devant Max Verstappen.

Quid du duo Leclerc-Hamilton ?

Dans la foulée de l'officialisation de l'arrivée de Lewis Hamilton, Carlos Sainz a quant à lui annoncé son départ de Ferrari. Ce n'est pas une surprise puisque Charles Leclerc a récemment prolongé jusqu'en 2029 tandis que le bail de l'Espagnol s'achève à l'issue de la saison actuelle. La Scuderia alignera donc un duo bouillant en 2025 qui va sérieusement mettre au défi le pilote monégasque. Alors qu'il semblait promis à être le leader de l'écurie italienne, Leclerc va devoir démontrer qu'il a l'étoffe d'un numéro 1 dans un top team en se frottant à l'une des références dans l'histoire de la F1. Et c'est un sacré défi puisque dans sa carrière, très peu de pilotes ont réussi à mettre en danger Lewis Hamilton à voiture égale. Fernando Alonso en 2007 s'est cassé les dents sur celui qui n'était qu'un rookie. Nico Rosberg peut se targuer de l'avoir battu pour le titre en 2016. C'est peu sur une carrière de plus de 15 ans. Charles Leclerc sait donc à quoi s'attendre.

Hamilton chez Ferrari, pour quoi faire ?

Et du point de vue de Lewis Hamilton, quel intérêt de rejoindre Ferrari ? La perspective d'entrer dans la légende dans un premier temps. S'il remporte son huitième titre et bat donc Michael Schumacher au volant d'une monoplace rouge, le débat du GOAT sera définitivement tranché. Tout pilote de F1 rêve de se retrouver dans le baquet d'une Ferrari, et encore plus lorsqu'il s'agit de ramener l'écurie la plus légendaire de l'histoire au sommet. La Scuderia attend son premier titre pilote depuis 2007 et Kimi Räikkönen. Une disette exceptionnelle à laquelle Lewis Hamilton veut mettre fin. Ecrivant ainsi encore un peu plus sa légende. A l'inverse, on peut légitimement s'interroger sur le choix sportif du Britannique qui rejoint une écurie qui a affiché des lacunes importantes notamment sur le plan stratégique ces dernières saisons. Cependant, l'expérience du septuple champion du monde peut aussi inverser la tendance. Mais surtout, dans le même temps, Mercedes ne semble pas trouver la solution pour gommer ses erreurs de 2022, alors que se profile une révolution technologique sur les moteurs en 2026. La spécialité de Ferrari. Lewis Hamilton a donc du recevoir de sérieuses garanties pour accepter de prendre ce virage avec la Scuderia où il retrouvera Frédéric Vasseur qu'il connaît parfaitement bien pour l'avoir côtoyé chez ART, écurie avec laquelle Hamilton remportera le titre de GP 2 en 2006.

Qui pour le remplacer chez Mercedes ?

Mais le choix de Lewis Hamilton a un impact global sur la grille. A commencer pour Mercedes qui va devoir lui trouver un remplaçant. Ainsi, deux options circulent : prendre un rookie et acter le fait que Russell est le nouveau leader incontesté, ou attirer un pilote d'expérience pour concurrencer le Britannique. En recrutant George Russell, Toto Wolff avait ainsi en partie préparé la succession de Lewis Hamilton, bien qu'il ne s'attendait pas à ce que cela arrive dès 2025. La choix du second pilote sera donc crucial et quelques noms circulent déjà. Un retour de Sebastian Vettel a été évoqué, mais cela semble très improbable. Même constat pour une arrivée de Fernando Alonso qui attend une opportunité pareille depuis des années. Mais difficile d'affirmer aujourd'hui que le projet Mercedes offre de meilleures perspectives que celui de d'Aston Martin. Liés à Mercedes, Esteban Ocon et Mick Schumacher font également figure de pistes crédibles. Le nom du très pilote italien Kimi Antonelli (17 ans) a aussi été évoqué. Mais bien qu'il soit membre de l'académie Mercedes, il va connaître sa première saison en F2 et semble donc encore un peu tendre pour la F1. Lando Norris a peut-être prolongé un peu trop tôt chez McLaren.

Quel avenir pour Sainz ?

Victime collatérale du coup du siècle, Carlos Sainz s'apprête de son côté à vivre sa dernière saison chez Ferrari où son contrat s'achève à l'issue de l'année. Le pilote espagnol aurait été averti il y a déjà plusieurs semaines de l'arrivée de Lewis Hamilton, ce qui permet de mieux comprendre la lenteur des discussions pour sa prolongation. Il doit donc désormais trouver une porte de sortie, ce qui ne reste pas d'être très difficile. En effet, le nom de Carlos Sainz circule déjà dans plusieurs écuries. Et bien que Mercedes aurait pu représenter une opportunité, le projet Audi a une longueur d'avance. La marque allemande débarquera en F1 en 2026 après avoir racheté l'écurie Alfa Roméo, nouvelle Stake F1 Team Kick Sauber. Et le lien entre la famille Sainz et Audi est suffisamment fort pour qu'après la victoire du père sur le Dakar, le fils devienne le leader de nouvelle équipe de F1. L'option Aston Martin est également évoquée, mais Carlos Sainz devrait bien rebondir d'abord chez Stake F1 en 2025 qui deviendra Audi l'année suivante.